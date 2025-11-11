Αποσπάστηκαν 50 Αστυνομικοί

Στα ΤΑΕ Μεσσαράς και Μυλοποτάμου διαμοιράστηκαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι 50 αστυνομικοί που έφθασαν στην Κρήτη με απόσπαση, μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες που έκανε την Παρασκευή από το Ηράκλειο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Οι 50 αποσπασμένοι που έρχονται για να ενισχύσουν το υφιστάμενο προσωπικό των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων των δύο περιοχών, θα παραμείνουν μέχρι και τον Μάρτιο οπότε και θα έρθουν οι 50 νέοι μόνιμοι αστυνομικοί που εξήγγειλε ο υπουργός.

Πηγή: cretalive.gr