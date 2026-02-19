Συντονισμός Δήμου Καλλιθέας-Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πόλη

Ευρεία σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του Δημάρχου Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο συνολικός σχεδιασμός της αστυνομικής παρουσίας στην πόλη, με ανταλλαγή προτάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Παράλληλα, έγινε αποτίμηση των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων, οι οποίες –όπως αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές– έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της εγκληματικότητας, με δεδομένο ότι στην Καλλιθέα δεν καταγράφονται φαινόμενα βαριάς εγκληματικότητας.

Αρχικά, παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Καλλιθέας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική πρώτη συνάντηση με στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος και τα μέσα ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Καλλιθέας, «χτίζοντας πάνω στα θεμέλια της καλής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Ελληνικής Αστυνομίας».

Μάλιστα, ο κ. Ασκούνης αναγνώρισε τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζήτησε, ωστόσο, την περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, «ώστε να ανταποκρίνεται ακόμη αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της πόλης».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε περιστατικά μικροπαραβατικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για τον περιορισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Από την πλευρά των συνεργατών του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισημάνθηκε ότι οι τακτικές υπηρεσιακές συσκέψεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως αναφέρθηκε, μέσα από αυτές τις διαδικασίες καταγράφονται συστηματικά τα αιτήματα των δημοτικών αρχών, παρακολουθείται η πορεία υλοποίησής τους και πραγματοποιείται οργανωμένη αποτίμηση των παρεμβάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε ειδική μνεία στο έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με τους Δήμους, ιδίως μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις αστυνομικών σε σχολικές μονάδες. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με τη μαθητική κοινότητα, η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και η ουσιαστική ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα προστασίας και πρόληψης.

Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία του Ειδικού Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Καλλιθέα, το οποίο καταγράφει ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας του, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία των θυμάτων

Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο στρατηγός ε.α. και συνεργάτης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, ο Υποδιοικητής της Άμεσης Δράσης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας, ο επικεφαλής του Σχεδίου «Αριάδνη 1», ο Διοικητής της Ομάδας ΔΙΑΣ Αθηνών, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Καλλιθέας, καθώς και συνεργάτες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τον Δήμαρχο πλαισίωσαν Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, οι οποίοι έλαβαν τον λόγο και κατέθεσαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της συζήτησης.