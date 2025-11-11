Σύντομα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φορτίζουν σε πραγματικές συνθήκες εν κινήσει στους αυτοκινητοδρόμους

Ένα πιλοτικό έργο ξεκινά στον αυτοκινητόδρομο A6 κοντά στο Άμπεργκ της Γερμανίας, το οποίο μπορεί να φέρει την επανάσταση στην οδήγηση. Έχει να κάνει με τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία θα μπορούν να φορτίζουν σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της οδήγησης, από ένα δίκτυο από χάλκινα πηνία τα οποία θα βρίσκονται κάτω από την άσφαλτο.

Τα χάλκινα πηνία θα είναι εγκατεστημένα περίπου 12 εκατοστά κάτω από το οδόστρωμα και θα παράγουν ενέργεια έως και 25 κιλοβάτ ισχύος. Για να μπορεί ένα αυτοκίνητο να πάρει την ενέργεια θα πρέπει να έχει έναν ειδικό δέκτη, που αυτή την στιγμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμος ως στάνταρ εξοπλισμός στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σύντομα όμως θα αποτελεί ένα επιπλέον αξεσουάρ που θα βοηθάει τις πωλήσεις.

Το Πανεπιστήμιο Friedrich Alexander Erlangen Nuremberg, που χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας, ηγείται του πιλοτικού έργου, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από την Electreon Germany, την εταιρεία που ειδικεύεται στην επαγωγική φόρτιση και είναι αυτή που ανέπτυξε το σύστημα. Για να το δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες, εξουσιοδοτημένα οχήματα εξοπλισμένα με την απαραίτητη υποδομή επαγωγικής φόρτισης οδηγούν το τμήμα του ενός χιλιομέτρου της διαδρομής προκειμένου να δουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Σε περίπτωση που οι δοκιμές θα είναι επιτυχείς, η τεχνολογία θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα τμήματα αυτοκινητοδρόμων δίνοντας το κίνητρο στους ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να βάλουν τον ανάλογη δέκτη. Τα πλεονεκτήματα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι προφανή, αφού θα φορτίζουν εν κινήσει, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται λιγότερες στάσεις, αλλά κυρίως θα μπορούν να κινούνται στα συγκεκριμέρνα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων μικρότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μικρότερες μπαταρίες και μικρότερο βάρος.

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα υλοποιούν τους τελευταίους μήνες και οι Γάλλοι όπου μια ομάδα επιστημόνων με τη βοήθεια του κράτους, αλλά και άλλους ιδιωτικούς φορείς, έχουν αναπτύξει ήδη μια διαδρομή σχεδόν δύο χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Α10 όπου η φόρτιση γίνεται ασύρματα, με επαγωγικά πηνία.

Επίσης οι Σουηδοί, πριν λίγο διάστημα υλοποίησαν και αυτοί ένα πρόγραμμα επαγωγικής φόρτισης, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την αντίστοιχη προσπάθεια που έχουν πράξει τόσο οι Νορβηγοί όσο και οι Αμερικάνοι.

Η μέθοδος, θυμίζει πολύ την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το iPhone για να φορτίζει ασύρματα. Το σίγουρο είναι ότι η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της φόρτισης και της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων. Αρκεί οι κατασκευαστές να βάλουν τον απαραίτητο εξοπλισμό στο βασικό εξοπλισμό των αυτοκινήτων τους, αλλά και να υπάρχει η θέληση της εκάστοτε πολιτείας να αναπτύξει τμήματα στους αυτοκινητοδρόμους που θα προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια.

Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι που θα φορτίζουν ασύρματα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ξοδεύουν μεγάλα αποθέματα ενέργειας, την στιγμή που οι ίδιοι δεν είναι ενεργειακά αυτόνομοι. Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα (π.χ. ηλιακά πάνελ σε παρκινγκ) τότε σίγουρα θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος από πολλές χώρες παγκοσμίως.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ