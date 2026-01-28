Η Jeep γιορτάζει τα 85 χρόνια του Wrangler με μια επετειακή έκδοση

Η Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition, ειδικά σχεδιασμένη για την αγορά της Βόρειας Αμερικής, συνδυάζει ιστορικές αναφορές με σύγχρονη τεχνολογία.

Την ώρα που στην Ευρώπη η πορεία του εμβληματικού off-roader πλησιάζει στο τέλος της, μέσα το 2026, στις ΗΠΑ η αμερικανική εταιρεία συνεχίζει δυναμικά με το πρόγραμμα Twelve 4 Twelve: την παρουσίαση μίας ειδικής έκδοσης κάθε μήνα έως τον Οκτώβριο του 2026.

Η Wrangler 85th Anniversary Edition αποτελεί το τρίτο κεφάλαιο αυτής της πρωτοβουλίας και αποτίει φόρο τιμής σε 85 χρόνια στα οποία το Wrangler είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς ηγέτες στον κόσμο του off-road.

Αυτή η έκδοση ακολουθεί τις Moab 392 και Whitecap, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και στον πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς να χάνει τον αυθεντικό σκληροτράχηλο χαρακτήρα του Wrangler.

Εξωτερικά, το Wrangler 85th Anniversary Edition ξεχωρίζει με τις 17άρες ζάντες Steel Oxide, με τους μπρούτζινους γάντζους ρυμούλκησης, με τα ειδικά σήματα και γραφικά “85th Anniversary” σε απόχρωση Blue Agave, καθώς και με τα φτερά στο χρώμα του αμαξώματος που προσδίδουν μια πιο «πολιτισμένη» αλλά πάντα σκληροπυρηνική εικόνα.

Κεντρικό θέμα στο εσωτερικό είναι το tartan (καρό) μοτίβο, σύμβολο παράδοσης, σκληρής δουλειάς και περιπέτειας. Τα καθίσματα διαθέτουν αποκλειστικά καρό ένθετα με το λογότυπο «85th», το οποίο επαναλαμβάνεται και σε επιλεγμένα σημεία του ταμπλό και των πλαϊνών στηριγμάτων.

Την εικόνα συμπληρώνει το ειδικό έμβλημα στον επιλογέα ταχυτήτων και η αναμνηστική πλακέτα στις ποτηροθήκες, ενώ τα πατάκια Berber -τόσο για την καμπίνα όσο και για τον χώρο αποσκευών- είναι σχεδιασμένα για σκληρή χρήση.

Ο βασικός εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει το Convenience Group με θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, keyless entry, απομακρυσμένη εκκίνηση, ηχοσύστημα Alpine, φιμέ πίσω τζάμια, παρμπρίζ Gorilla Glass, θερμαινόμενους καθρέφτες, αυτόματα φώτα και πλήρη LED φωτισμό. Παρόντα είναι και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως προσαρμοζόμενο cruise control και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Στις επιλογές περιλαμβάνονται μαύρη ή στο χρώμα του αμαξώματος σκληρή οροφή, καθώς και all-terrain ελαστικά χωρίς επιπλέον κόστος. Η Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition προσφέρεται στις ΗΠΑ με επιβάρυνση 710 δολαρίων (περίπου 600 ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη Sport S, με τιμή εκκίνησης τα 46.300 δολάρια, δηλαδή λίγο κάτω από τις 40.000 ευρώ.

