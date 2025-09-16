Συντάξεις Ένστολων και Δημόσιων Υπαλλήλων: Ποια δυνατότητα δίνει διάταξη που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο

Mε βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στον υπηρεσιακό τους φάκελο θα μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και ένστολοι, στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, να υποβάλλουν την αίτηση στον ΕΦΚΑ, για τη λήψη κύριας και επικουρικούς σύνταξης αλλά και εφάπαξ. Διάταξη που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο (θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου) δίνει τη δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών, σε περίπτωση απώλειας οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των ασφαλισμένων αλλά και των εργαζόμενων στον Φορέα ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία έκδοσης κύριων συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Άτλας, στο τέλος Ιουνίου οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη ήταν 36.980, εκ των οποίων οι 15.120 ήταν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή είχαν χρονικό εύρος αναμονής μεγαλύτερο των 90 ημερών. Από αυτές, το 8,4% ή 1.268 αιτήσεις αφορούν το Δημόσιο.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την Έκθεση Συνεπειών που συνοδεύει το νομοσχέδιο, συμπληρώνονται οι διατάξεις περί Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), ιδίως για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των απαραίτητων στοιχείων. Η απουσία αυτών των στοιχείων, λόγω καταστροφής ή απώλειας για ασφαλιστικό χρόνο που διανύθηκε, χρήζει αντιμετώπισης για την ορθή απονομή κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.

Και ορίζει πως αφορά το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, αλλά και των ενστόλων (στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας για τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων ασφάλισης, εισφορών και κρατήσεων, τότε η συμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιακών μεταβολών και τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου – λειτουργού, όπως αυτά προκύπτουν από τον υπηρεσιακό του φάκελο.

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω υποχρέωση έχουν όλοι οι εκκαθαριστές Δημοσίου που αναζητούν οικονομικά στοιχεία ασφάλισης προς χρήση για έκδοση συντάξεως και εφάπαξ παροχής, ακόμη και εάν δεν είναι οι ίδιοι αρμόδιοι για τη σύνταξη του ΔΑΥΚ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου, καθώς ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει αλλάξει υπηρεσία ή και να υπάγεται σε ταμείο του ιδιωτικού τομέα κατόπιν αποχώρησης από την υπηρεσία.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων με βάση τα ...

