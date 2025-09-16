Νέα παραίτηση- βόμβα ενός έμπειρου Αξιωματικού

Μετά από τον διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών που παραιτήθηκε εξαιτίας των αφόρητων πιέσεων για ρουσφέτια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα militaire.gr μία δεύτερη παραίτηση κορυφαίου στελέχους των Ειδικών Δυνάμεων τραντάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις!

Ο Συνταγματάρχης Διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανόρθοδοξου Πολέμου, υπέβαλε την παραίτηση του!

Σύμφωνα με το militaire η περίπτωση του δεν συνδέεται -τουλάχιστον προς το παρόν- με πιέσεις άνωθεν, ωστόσο αποτελεί βόμβα για τον κόσμο των Ενόπλων Δυνάμεων !

Κι αυτό ,γιατί ουδείς θυμάται να έχουν υπάρξει παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων!

Ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου, εκτός από τα στρατιωτικά του προσόντα, έχει και πολύ «βαριά» ακαδημαϊκά εφόδια.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο θα τον κάνουν περιζήτητο στο ΝΑΤΟ ή στη Frontex, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα.

