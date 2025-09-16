Ένας απόστρατος Αστυνομικός κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο

Όταν τα όνειρα φορούν τα φτερά του Ικάρου φτάνουν ψηλά στον ουρανό, επάνω από το γήινο όριο, το οποίο οι άνθρωποι επιθυμούν να ξεπεράσουν.

Έτοιμη να απογειωθεί, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμαή Αδάμου, δίνει από το κόκπιτ ενός αεροσκάφους την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας στους αιθέρες.

Το τέταρτο στην σειρά αεροσκάφος ιδίας εμπνεύσεως και κατασκευής έχει ανάψει την μηχανή. Ο άνθρωπος που το σχεδίασε δεν είναι κάποιος μηχανικός αεροσκαφών, αλλά ένας συνταξιούχος αστυνομικός. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Το πρώτο αεροσκάφος ήταν κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Το δεύτερο, ο Άρχων, ταξίδεψε ήδη για τις ΗΠΑ και το παρουσιαζόμενο, που μοιάζει με σύγχρονο στέλθ, ανοίγει επίσης φτερά για το εξωτερικό .

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, εξηγεί πως αν σπούδαζε θα γνώριζε μόνο ένα κομμάτι για την κατασκευή, ενώ τώρα έχει μελετήσει για κάθε λεπτομέρεια ενός αεροσκάφους. Πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη, θεωρητική και πρακτική με υπολογιστές και συνδυασμός γνώσεων, κατάφεραν να απογειώσουν την φαντασία και τα όνειρα. Όχι μια εύκολη υπόθεση για την πλειονότητα των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια “στενή” εξειδίκευση.

«Για να φτάσουμε στην στιγμή της απογείωσης, προϋποτίθενται πολλά πειράματα, τέστ αντοχής, τροχοδρομήσεις, με κοντινές πτήσεις επάνω από τον διάδρομο και μετά από όλες αυτές τις δοκιμές έρχεται το συναίσθημα της πληρότητας και της ικανοποίησης γιατί τόσο σκληρή δουλειά δεν πήγε χαμένη».

Μπορώ να αντιληφθώ πως συμπεριφέρεται ένα αντικείμενο στον αέρα, λέει ο κ. Ηλιόπουλος, ο οποίος θεωρεί απίστευτο ότι κατάφερε να εξάγει την τεχνολογία του αεροσκάφους σε άλλες χώρες, όπου πλέον έχει δώσει την άδεια για να κατασκευάζονται, όπως σε Αμερική, Καναδά και Ινδία.

Όπως εξηγεί κάνει έρευνα και ανάπτυξη ενός μοντέλου. Για το τελευταίο αεροσκάφος δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε κάποια χώρα. Μπορεί στην όψη του να μοιάζει με ένα μαχητικό αεροσκάφος, αλλά είναι για διασκέδαση, δεν είναι ακριβό και μπορεί να το αποκτήσει ο καθένας.

Οι πιστοποιήσεις για ένα αεροσκάφος δίνονται μόνο από το εξωτερικό, και όχι από την Ελλάδα. Ένα εμπόδιο στο να αναπτυχθεί ο κλάδος «γιατί κάποιος εισαγωγέας και κάποιος υπάλληλος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας φρόντισαν να μην δίνονται άδειες σε Έλληνα κατασκευαστή, ο οποίος όμως την παίρνει από άλλες χώρες». Αυτό το μοντέλο μπορεί να κατασκευαστεί στην χώρα μας, αντί να το δίνουμε στο εξωτερικό για παραγωγή αλλού. «Χωρίς έρευνα δεν υπάρχει ανάπτυξη», αναφέρει ο κ. Ηλιόπουλος και χωρίς να παρακαμφθούν οι έχοντες συμφέροντα δεν υπάρχει προοπτική για την χώρα.

Ευμορφία Δημητρακοπούλου

Πηγή: ertnews.gr