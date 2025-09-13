Σύνταγμα: Στις φλόγες εστιατόριο γνωστού σεφ

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, λίγα λεπτά πριν από τις 08:00, στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του σεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως ενημέρωσε το εστιατόριο, λόγω του ατυχούς περιστατικού, δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.

Πηγή: ertnews.gr