Συνελήφθησαν τρία άτομα για έκθεση και παραβάσεις περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν στις 16-02-2026 το μεσημέρι στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας δύο αλλοδαποί και ανήλικος ημεδαπός, που κατηγορούνται για «έκθεση» και παραβάσεις περί ναρκωτικών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, στις 15-02-2026 το βράδυ ενημερώθηκε η παραπάνω υπηρεσία για μεταφορά στο νοσοκομείο ανήλικης, από οικείο της πρόσωπο, με συμπτώματα ζάλης και αδιαθεσίας.

Από την αστυνομική έρευνα που επακολούθησε προέκυψε ότι νωρίτερα η ανήλικη, βρισκόμενη σε προαύλιο χώρο σχολικής μονάδας σε περιοχή της Άρτας μαζί με τους κατηγορούμενους, αισθάνθηκε αδιαθεσία από καπνό τσιγάρου που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, στη χρήση του οποίου είχαν προβεί εκείνοι.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν οι γονείς του ανηλίκου, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.