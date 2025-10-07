Συνελήφθησαν νοσηλεύτριες

Σε δύο συλλήψεις νοσηλευτριών προχώρησε η αστυνομία σε νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, μετά από καταγγελία ότι έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε ασθενή. Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας, οι δύο νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής όταν, μια 22χρονη έπαθε αλλεργικό σοκ. Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να της χορήγησαν τη λάθος αγωγή. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην συνέχεια στην αστυνομία, η κοπέλα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο συγκεκριμέναο φάρμακο.

Σε βάρος των δύο νοσηλευτριών σχηματίστηκε δικογραφία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και διατάχθηκε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη.

