Τιμήθηκε Αστυνομικός - Μία πορεία γεμάτη ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στο καθήκον

Με σεβασμό και συγκίνηση τιμήθηκε ο συνταξιούχος αστυνομικός Κωνσταντίνος Μπαλιακούτας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων, που πραγματοποιήθηκε στο κοσμικό κέντρο Elia Loft.

Ο Κωνσταντίνος Μπαλιακούτας υπηρέτησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στο καθήκον. Ήταν ένας από τους αστυνομικούς που στάθηκαν πραγματικά δίπλα στους πολίτες, κερδίζοντας την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Στέλιος Μπιλιάλης, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος και ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, αναδεικνύοντας τη σημασία και το κύρος της βράβευσης. Η τιμητική διάκριση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Δήμο Ρήγα Φεραίου και στην Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: thenewspaper.gr