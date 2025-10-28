Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και υπεύθυνος καταστήματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας

Συνελήφθησαν στη Θήρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ημεδαποί ηλικίας 32 και 65 ετών, υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης ημεδαπής η οποία την 26.10.2025 πρωινές ώρες διακομίστηκε στο Γ.Ν. Θήρας για παροχή πρώτων βοηθειών, προέκυψε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια νυχτερινής διασκέδασης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.