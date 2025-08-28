Συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, μεσημεριανές ώρες προχθες (26-08-2025), συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άντρες 32 και 36 ετών, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για πλαστογραφία.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για συνιδιοκτήτες εταιρείας, σε χώρους της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν (4.202) τεμάχια ενδυμάτων και σταμπών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που ομοιάζουν με σήματα γνωστών εταιρειών. Αυτά τα απομιμητικά προϊόντα διατίθεντο προς λιανική πώληση μέσω διάφορων ιστοσελίδων.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε μηχάνημα – πρέσα σε λειτουργία, που χρησιμοποιούταν για την αποτύπωση των εν λόγω σημάτων πάνω σε ενδύματα.

Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των (47.994) ευρώ και από υπαλλήλους της ΔΙΜΕΑ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (30.000) ευρώ, ενώ τα προαναφερόμενα προϊόντα καταστράφηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.