Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στην Καλλιθέα ένας 35χρονος Αλβανός κακοποιός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και τον αναζητούσε η Interpol.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, ο κακοποιός είχε προσπαθήσει το 2021 να σκοτώσει σε καβγά συμπατριώτη του, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά. Κατηγορείται επίσης για κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Ο 35χρονος ήρθε στη χώρα μας αναζητώντας καταφύγιο, όμως το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θησέως. Οι αστυνομικοί τον έκριναν ύποπτο και τον σταμάτησαν για έλεγχο. Τότε αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας.

Με χειροπέδες οδηγήθηκε στο τμήμα και ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοσή του, ώστε να επιστρέψει στη χώρα του και να δικαστεί.

Ο Αλβανός «πιστολέρο» κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι που έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

