Συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφεραν ζώα προς σφαγή, χωρίς τις προβλεπόμενες διατυπώσεις

Συνελήφθησαν προχθες (10-11-2025) νωρίς το πρωί σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού δύο ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και της νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους σε Ι.Χ. φορτηγό, με οδηγό τον ιδιοκτήτη του οχήματος, με το οποίο μετέφεραν -45- αρνιά, με σκοπό τη σφαγή τους, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα και προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα ζώα είχαν μεταφερθεί από κτηνοτροφική μονάδα από περιοχή της Άρτας, ιδιοκτησίας του συνοδηγού του οχήματος.

Τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, ενώ κατασχέθηκε επίσης και το όχημα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.