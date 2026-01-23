Συνελήφθησαν δύο άτομα για περίπτωση επίθεσης σε βάρος 30χρονου

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς ηλικίας 23 και 20 ετών (άνδρας – γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες προχθες (21-01-2026) σε περιοχή του Ευόσμου και κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, που είχε προγραμματίσει ο 23χρονος, μέσω λογαριασμού που διατηρεί σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας γυναικείο όνομα, συναντήθηκαν με τον 30χρονο, όπου του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Ακολούθως διέφυγε, εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 23χρονο, ενώ από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.