Συνελήφθησαν δύο άτομα έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών

Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης στην οικία ενός εκ των συλληφθέντων

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν δύο άντρες 31 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Πρόκειται για ημεδαπούς οι οποίοι, μεσημβρινές ώρες προχθες (06-02-2026), εντοπίστηκαν σε χωριό του Νομού Ημαθίας. Στην κατοχή του δεύτερου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης έπειτα από αγοραπωλησία με τον 31χρονο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του τελευταίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και κατασχέθηκαν:

(209,93) γραμμάρια κάνναβης τοποθετημένα σε γυάλινο βάζο,

(2) αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης,

(4) αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης,

(1) αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

Κυνηγετικό μαχαίρι τύπου ματσέτα και

Χρηματικό ποσό σχετιζόμενο με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.