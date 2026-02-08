Ενημέρωση για τη χορήγηση του Επιδόματος Διοίκησης σε Αστυνομικούς

Αρκετοί αναγνώστες του Policenet.gr, μέσω μηνυμάτων τους μας ρωτούν, πότε θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την χορήγηση επιδόματος Διοίκησης σε Αστυνομικούς.

Η απάντηση ήρθε εχθές από τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε επίσης

Ο κ. Χρυσοχοϊδης κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων (δείτε εδώ).

Μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοχοϊδης, σημείωσε πως, σε λίγες μέρες θα καταβληθεί το επίδομα διοίκησης σε όλους όσοι το δικαιούνται, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ως εκ τούτου, μετά τις ανωτέρω δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, αναμένονται πολύ σύντομα εξελίξεις για την δρομολόγηση της χορήγησης του επιδόματος Διοίκησης.

Ένα ακόμα ερώτημα ουσίας είναι, ποιοι τελικά θα λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα

Επισημαίνεται πως πρόσφατα, τοποθετήθηκε στο Policenet.gr o Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α κ. Ανδρέας Βέλλιος, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας αναφορικά με το σε ποιους πρέπει να χορηγηθεί το επίδομα. Δείτε εδώ τις δηλώσεις του.