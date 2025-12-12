Δηλώσεις του Ανδρέα Βέλλιου στο Policenet.gr για την χορήγηση Επιδόματος Διοίκησης σε αστυνομικούς

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) υπενθυμίζει ότι ήδη από το καλοκαίρι έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το επίδομα διοίκησης, επιδιώκοντας την άμεση θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η Ομοσπονδία μας έχει ενημερώσει επισήμως τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσω σχετικής επιστολής, στην οποία τονίζονται οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν την άσκηση διοικητικών καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία.

Η θέση της ΠΟΑΞΙΑ παραμένει ξεκάθαρη και αμετακίνητη:

•Το επίδομα διοίκησης πρέπει να χορηγείται σε όλους όσους ασκούν διοίκηση, ανεξαρτήτως βαθμού.

•Η άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων, είτε σε επίπεδο Τμήματος είτε σε επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού, συνεπάγεται πρόσθετη ευθύνη και απαιτήσεις που οφείλουν να αναγνωριστούν θεσμικά.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της καταβολής του επιδόματος, η ΠΟΑΞΙΑ αναμένει την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, δεδομένου ότι η πρόταση έχει ήδη κατατεθεί και εξετάζεται σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να παρεμβαίνει θεσμικά μέχρι την οριστική ρύθμιση.