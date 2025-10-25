Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές γυναίκες σε περιοχή των Γρεβενών για κλοπή προϊόντων από Super Market

Συνελήφθησαν χθες (24-10-2025) το πρωί σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, -2- αλλοδαπές γυναίκες, ηλικίας 30 και 39 ετών για κλοπή προϊόντων από κατάστημα super market στην πόλη των Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Γρεβενών Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό και συνοδηγό τις ανωτέρω γυναίκες και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν εντός του οχήματος διάφορα είδη τροφίμων και απορρυπαντικών, συνολικής χρηματικής αξίας -225,13- ευρώ, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης, διαπιστώθηκε ότι πρωινές ώρες της 24-10-2025, οι προαναφερόμενες γυναίκες, αφαίρεσαν από κοινού τα ανωτέρω είδη, από πολυκατάστημα τροφίμων (super market), χωρίς να καταβάλουν το χρηματικό αντίτιμο.

Τα προαναφερόμενα αφαιρεθέντα προϊόντα, αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στο νόμιμο κάταχό τους.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγηθήκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.