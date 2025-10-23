Συνελήφθησαν διακινητές

Συνελήφθησαν χθες (22-10-2025) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, δύο -2- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί σε αγροτική οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα σε οικισμό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με Αξιωματούχους της Frontex, συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην Εγνατία οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά μετά την ακινητοποίηση του οχήματος διέφυγε πεζός σε φυγή, πλην όμως εντοπίσθηκε έπειτα από σχετικές έρευνες και αναζητήσεις.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας και Σουφλίου Αλεξανδρούπολης.