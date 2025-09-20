Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας 2 νεαροί που διέπραξαν ληστεία σε βάρος διανομέα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 15-9-2025 στην περιοχή της Παιανίας, 19χρονος αλλοδαπός και 15χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπρόσθετα συνελήφθη και 54χρονος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 27-5-2025, προσέγγισαν διανομέα καταστήματος ο οποίος κινούνταν με δίκυκλο στην περιοχή της Παιανίας και μαζί με έτερα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα και διέφυγαν.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ανωτέρω ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες της 15-9-2025 στην περιοχή της Παιανίας, ενώ από έρευνα τις οικίες τους κατασχέθηκαν -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.