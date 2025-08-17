Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω 2 άτομα για αγοραπωλησία ναρκωτικών

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, 26χρονος αλλοδαπός και 32χρονη ημεδαπή σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, την Πέμπτη απογευματινές ώρες, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων και έπειτα από επισταμένη επιτήρηση πεδίου, διαπιστώθηκε ότι η 32χρονη μετέβη με πλοίο της γραμμής Κάλυμνος – Μαστιχάρι στην Κω και αφού συναντήθηκε με τον 26χρονο παρέλαβε ποσότητα ναρκωτικών με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά-διάθεση αυτής στην Κάλυμνο.

Αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση ακινητοποίησαν διαδοχικά τους δράστες και από την έρευνα που ακολουθήσε βρέθηκαν στην κατοχή της 32χρονης -52,7- γραμμάρια κοκαΐνης και κινητό τηλέφωνο, ενώ στου 26χρονου -545- ευρώ, συσκευασία με υπολείμματα κοκαΐνης, κινητό τηλέφωνο και χειρόγραφες σημειώσεις από αγοροπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 26χρονος, κατασχέθηκαν.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος τους ίσχυαν περιοριστικοί όροι για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.