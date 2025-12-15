PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού 2 νεαροί που διέπραξαν ληστεία

περιπολικο
12:14 | 15/12/2025

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 10-12-2025 στην περιοχή του Κρυονερίου, -2- ημεδαποί, ηλικίας 21 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρώτες πρωινές ώρες της 10-12-2025, προσέγγισαν, μαζί με έτερη συνεργό, δύο άτομα στο Λόφο Φιλοθέης και με την απειλή βίας τους αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και ρολόι και διέφυγαν με όχημα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ανωτέρω ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 10-12-2025 στην περιοχή του Κρυονερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
