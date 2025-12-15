Γέμισε χαμόγελα τους μικρούς μας φίλους η δωρεάν Παιδική Χριστουγεννιάτικη Παράσταση «Οι Θεοί του Ολύμπου και η Γέννηση του Κόσμου» της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής πραγματοποίησε, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, δωρεάν παιδική θεατρική παράσταση για τα τέκνα των μελών της, στο CHRISTMAS THEATER (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι).

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» της παιδικής σκηνής της Κάρμεν Ρουγγέρη, μια υψηλής ποιότητας παραγωγή με έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, η οποία μέσα από το θέατρο έφερε τα παιδιά σε επαφή με την ελληνική μυθολογία, τις αξίες και τον πολιτισμό μας.

Σε έναν ζεστό, γιορτινό και ευχάριστο χώρο, το κοινό απόλαυσε ένα προσεγμένο θέαμα, με εξαιρετικά σκηνικά, μουσική και ερμηνείες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία του ποιοτικού παιδικού θεάτρου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό προς τα μέλη και τις οικογένειές τους, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης, επιδιώκοντας πάντοτε την ποιότητα και το ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ευχόμαστε από καρδιάς καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και χαμόγελα για όλα τα παιδιά!