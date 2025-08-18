PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, 5 άτομα για το αδίκημα της ληστείας

08:44 | 18/08/2025

Συνελήφθησαν προχθες (16 Αυγούστου 2025) στη Χαλκιδική, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, 5 ανήλικοι για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες προχθες (16 Αυγούστου 2025), οι προαναφερόμενοι ανήλικοι, προσέγγισαν 2 ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Όλα τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

