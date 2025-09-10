Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς 2 άτομα για  διακίνηση αμφιβόλου ποιότητας ελαιόλαδου

Συνελήφθησαν χθες (09-09-2025) το πρωί σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, -2- ημεδαποί, ένας 59χρονος άνδρας και μία 47χρονη γυναίκα, για παράβαση του νόμου περί υπαίθριου εμπορίου.

Ειδικότερα, χθες το πρωί οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και συνοδηγό τους ανωτέρω και σε αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε, να διαθέτουν προς πώληση -48- πλαστικά δοχεία των -5- λίτρων έκαστο, οι οποίες περιείχαν συνολικά -240- λίτρα λαδιού, αγνώστου προέλευσης και αμφιβόλου ποιότητας που προσομοίαζε σε ελαιόλαδο, χωρίς να διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα αγοράς.

Κατασχέθηκαν -48- δοχεία που περιείχαν -240- λίτρα λάδι, δείγμα των οποίων θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.