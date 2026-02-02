Έκοψε την πίτα του το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για το 2026 έκοψαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου στην ταβέρνα «Παλιό Ποδήλατο» στη Ραχιά, σε μια όμορφη και ζεστή συνάντηση μακριά από την ένταση της Υπηρεσίας.

Την πίτα έκοψε ο διοικητής του Α.Τ. Βέροιας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θωμάς Μοσχόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε στους συναδέλφους του και τις οικογένειές τους καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δύναμη.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας, με τις περιπολίες, την ομάδα ΔΙΑΣ και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή για την επιβολή του νόμου και της τάξης και τέτοιες στιγμές έρχονται να αναδείξουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα των αστυνομικών που υπηρετούν με φιλότιμο και αίσθημα καθήκοντος.

Η βραδιά κύλησε με κέφι, μουσική και χαμόγελα ενώ εντυπωσιακή νότα έδωσαν οι κυρίες της παρέας οι οποίες έκλεψαν την παράσταση με τον χορό τους σκορπίζοντας ζωντάνια και στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα συνοχής και αισιοδοξίας.

