Συνελήφθησαν αμέσως 3 άτομα μετά από διάπραξη κλοπής σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Β1 Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών (3) ημεδαπών, για διάπραξη κλοπής προχθες (15-02-2026) μεταμεσονύχτιες ώρες, από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκού πάρκου περιοχής της Βοιωτίας.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, αφού παραβίασαν συρμάτινη περίφραξη φωτοβολταϊκού πάρκου, ιδιοκτησίας εταιρείας, εισήλθαν στο εσωτερικό του και προέβησαν στην αφαίρεση καλωδίων, ωστόσο το όχημα διαφυγής τους εντοπίστηκε από τους προστρέξαντες αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε, όπως επίσης δύο κουκούλες τύπου full face και ένας σκούφος που βρέθηκαν στο εσωτερικό του.

Την προανάκριση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη Έδρα Θηβών.