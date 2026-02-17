47 Χρόνια προσφοράς της Ομάδας Ζ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποτίει φόρο τιμής στα 47 έτη συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας της Ομάδας Ζ, μιας Υπηρεσίας που έχει ταυτιστεί με την άμεση ανταπόκριση και την ουσιαστική συνδρομή υπέρ της κοινωνίας.

Η Ομάδα Ζ, από την ίδρυσή της έως σήμερα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιχειρησιακής δράσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, τα στελέχη της τιμούν καθημερινά τον θεσμικό τους ρόλο.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στέκεται αρωγός στο έργο της Ομάδας Ζ και θα συνεχίσει να διεκδικεί την έμπρακτη ενίσχυση της Υπηρεσίας, με σκοπό να διατηρήσει τον κομβικό της ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος