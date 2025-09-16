Συνελήφθησαν 9 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών σε Σύρο, Ρόδο και Μύκονο

Συνελήφθησαν το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025 σε Σύρο, Ρόδο και Μύκονο -9- άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής – διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, παράνομης παραμονής στη χώρα και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

Βραδινές ώρες της 13.09.2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης, 16χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν -1,1- γραμμ. κάνναβης, συσκευή ατμίσματος κάνναβης, θρυμματιστής και ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον, συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Βραδινές ώρες της 13.09.2025, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου, 17χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν -18- συσκευασίες συνολικού βάρους -25,7- γραμμ. κάνναβης και -220- ευρώ. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Βραδινές ώρες της 13.09.2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου δύο αλλοδαποί ηλικίας 24 και 29 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν -2,1- γραμμ. ροζ κοκαΐνης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στην χώρα και σε βάρος τους κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

Πρώτες πρωινές ώρες της 14.09.2025, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 19χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν -13,4- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Βραδινές ώρες της 14.09.2025, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 17χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν -2- αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπου Αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Οι συλλήψεις εντάσσονται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.