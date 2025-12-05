Συνελήφθησαν 2 άτομα για λήψη φωτογραφίας κατά τη διάρκεια δικαστικής συνεδρίασης σε Δικαστικό Μέγαρο

Συνελήφθησαν προχθες (03-12-2025) το πρωί στην πόλη της Κοζάνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης, -2- ημεδαποί, ηλικίας 49 και 56 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί παράνομης φωτογράφισης σε δίκη, σε -2- διαφορετικές φωτογραφίες.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω έγιναν αντιληπτοί από προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας Κοζάνης να φωτογραφίζουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, εν ώρα εκδίκασης ποινικών υποθέσεων, την ακροαματική διαδικασία στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, όπου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ως μέσο τέλεσης της παράνομης πράξης και στη συνέχεια αφού διεγράφησαν τα αρχεία, αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.