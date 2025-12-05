Κατατέθηκε σημαντικό αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Τροποποίηση άρθρου για νέα βαθμολογική εξέλιξη των τιμώμενων με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Θέμα: «Τροποποίηση άρθρου – καθιέρωση νέας βαθμολογικής εξέλιξης τιμώμενων με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η θέσπιση της δυνατότητας απονομής τιμητικών διακρίσεων στο αστυνομικό προσωπικό, όπως γίνεται και με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, έχει έναν σαφή και θεσμικά κατοχυρωμένο σκοπό στο πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας εξαιρετικές πράξεις ανδρείας, αυτοθυσίας ή ηρωισμού που υπερβαίνουν τα συνήθη καθήκοντα ενός αστυνομικού.

Η ηθική και θεσμική αυτή αναγνώριση, συνεπάγεται και εύλογες υπηρεσιακές – βαθμολογικές εξελίξεις που έρχονται να ενισχύουν το φρόνημα του αστυνομικού προσωπικού και να λειτουργήσουν ως κίνητρο για υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, αλτρουισμού και αφοσίωσης στο καθήκον.

Παράλληλα, με την βαθμολογική εξέλιξη, υφίσταται και οικονομική βελτίωση της εργασιακής – οικονομικής θέσης του τιμωμένου προσώπου, ζήτημα για το οποίο η Ομοσπονδία μας, αφού προβληματίστηκε και διαβουλεύτηκε, υποβάλλει σχετική πρόταση, όπως αναλυτικά παρατίθεται με το κάτωθι προτεινόμενο άρθρο:

Άρθρο …

Το άρθρο 2 του π.δ. 144/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι τιμώμενοι με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας προτάσσονται στη γενική σειρά αρχαιότητας του βαθμού τους, κατά αριθμό θέσεων ίσο προς τα ακόλουθα ποσοστά των υφισταμένων κατά βαθμό οργανικών θέσεων.

α. Ταξίαρχος 22%.

β. Αστυνομικός Διευθυντής και Αστυνομικός Υποδιευθυντής 12%

γ. Αστυνόμος Α` 9%.

δ. Αστυνόμος Β`, Υπαστυνόμος Α` και Υπαστυνόμος Β` 8%.

Για όσους βαθμούς οι θέσεις είναι ενιαίες, τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται στο μισό της οργανικής δύναμης. Αν κατά τον ανωτέρω υπολογισμό των θέσεων προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του 1/2, λογίζεται ως ακεραία μονάδα, αν δε προκύπτει κλάσμα ίσο ή μικρότερο του 1/2, δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν ο αύξων αριθμός τον οποίον έχουν οι προαναφερόμενοι Αξιωματικοί στη σειρά αρχαιότητας του κατεχόμενου βαθμού είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού που θα προκύψει, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό, προάγονται στον επόμενο βαθμό και καταλαμβάνουν στην επετηρίδα του νέου τους βαθμού, τη θέση εκείνη που αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων που προτάσσονται.

α. Οι τιμώμενοι με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, προάγονται, χωρίς προηγούμενη κρίση, στον επόμενο βαθμό από την ημέρα που έλαβε χώρα η πράξη της ανδραγαθίας. Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, εξελίσσονται περαιτέρω με βάση τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, κατόπιν κρίσεως από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων του άρθρο 47 του Ν.1481/1984.

β. Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.3686/2008 (Α΄158), προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών στο βαθμό τους.

γ. Οι Υπαρχιφύλακες, οι Αρχιφύλακες και οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.3686/2008 (Α΄158), προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄ με τη συμπλήρωση τριών (3), δέκα (10) και οκτώ (8) ετών στο βαθμό τους, αντιστοίχως.

δ. Οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες, οι Αρχιφύλακες και οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του ν.3686/2008 (Α΄158), προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β’ με τη συμπλήρωση τριών (3), τεσσάρων (4), δεκατεσσάρων (14) και εννέα (9) ετών στο βαθμό τους, αντιστοίχως. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου παρακολουθούν εφάμιλλο σεμινάριο και εκπαίδευση που παρακολουθούν οι αρχιφύλακες που προήχθησαν με προαγωγικές εξετάσεις, βάσει των διατάξεων του π.δ.82/2006 (Α΄86), ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου ή της εκπαίδευσης, οι Ανθυπαστυνόμοι της παρούσας παραγράφου δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, δεν εξελίσσονται περαιτέρω στην ενέργεια, ωστόσο προάγονται και αποστρατεύονται σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 και 6 του ν.3686/2008 (Α’158).

ε. Οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι των περ. γ και δ καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες. Οι Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα Αστυφύλακα και οι Ανθυπαστυνόμοι, καθήκοντα του βαθμού τους.

στ. Οι Υπαστυνόμοι Β΄ των περ. β, γ και δ, εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών του ν.δ.649/1970 (Α΄176), εξελίσσονται περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του π.δ.24/1997 (Α΄29) και μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες και Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, στους οποίους απονεμήθηκε Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, από την ημερομηνία της ονομασίας τους, οι μεν Δόκιμοι Αστυφύλακες ονομάζονται Υπαρχιφύλακες, ενώ εξελίσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 2, οι δε Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ονομάζονται Υπαστυνόμου Β’ και προτάσσονται στη γενική σειρά αρχαιότητας του αυτού βαθμού, κατά αριθμό θέσεων, ίσο προς 8% των υφισταμένων οργανικών θέσεων. Οι Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, που τέλεσαν πράξη ένεκα της οποίας τους απονεμήθηκε το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, εντάσσονται ως μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως του βαθμού που φέρουν κατά το χρόνο απονομής, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.3686/2008 (Α΄158), χωρίς προηγούμενη κρίση, από την ημέρα που έλαβε χώρα η πράξη της ανδραγαθίας και εξελίσσονται περαιτέρω με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 2. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι τιμώμενοι με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, δύνανται κατόπιν ρητής δήλωσής τους, να παραιτούνται του δικαιώματος προαγωγής ή ένταξης ή ονομασίας τους. Η δήλωση δε αυτή, πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως σε αυτούς του σχετικού προεδρικού διατάγματος απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας. Για την πρόταξη των αξιωματικών ή την ονομασία των Δόκιμων Αστυφυλάκων ή την προαγωγή των Αστυφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων στον επόμενο βαθμό ή την ένταξη των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, απαιτείται Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προαγωγές ή εντάξεις επ’ ανδραγαθία γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για την ιεραρχία, τις προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού, τη μονιμοποίηση και ένταξη των Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων. Η επ’ ανδραγαθία γενομένη πρόταση ή προαγωγή, οποτεδήποτε πραγματοποιηθείσα, λογίζεται πάντοτε από την ημέρα που έλαβε χώρα η πράξη της ανδραγαθίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.».

2.α. Η ισχύς της παρ. 1, αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας που τελούν στην ενεργό υπηρεσία και στους οποίους έχει απονεμηθεί, πριν την έναρξη ισχύος της παρ. 1, το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας και έχουν προαχθεί σε επόμενο βαθμό ή έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ή εκκρεμεί η ένταξή τους με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα, δυνάμει των προϊσχυουσών διατάξεων, υπάγονται στην παρ. 1 και εξελίσσονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής. Η υπαγωγή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται περιοριστικά μόνο μία (1) φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε καμία περίπτωση δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεν συνεπάγεται επανεξέταση ή ανάκληση των ήδη εκδοθεισών διοικητικών πράξεων προαγωγής ή ένταξης, δε γεννά δικαιώματα αναδρομικών αποδοχών και δεν αφορά προσωπικό που έχει εξέλθει και διαγραφεί από τη δύναμη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Οι Αξιωματικοί του άρθρου 7 παρ. 7 του ν.3686/2008 (Α΄158) που τελούν στην ενεργό υπηρεσία και στους οποίους έχει απονεμηθεί το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, ενόσω αυτοί έφεραν βαθμό κατώτερου αστυνομικού προσωπικού ή ήταν Συνοριακοί Φύλακες ή Ειδικοί Φρουροί και είχαν προαχθεί σε επόμενο βαθμό ή είχαν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα, αντίστοιχα, δυνάμει των προϊσχυουσών διατάξεων, δύνανται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, περιοριστικά μόνο, μία (1) φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υπαχθούν στην παρ. 1. Ακολούθως, εντάσσονται σύμφωνα με τον βαθμό που φέρουν και την ημερομηνία κτήσης αυτού, στην αντίστοιχη επετηρίδα των ομοιοβάθμων τους αξιωματικών του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), ενώ εξελίσσονται κατά τα ισχύοντα για τους αξιωματικούς της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς στην οποία εντάχθηκαν. Η ένταξη στην κατηγορία αξιωματικών του ν.δ. 649/1970 (Α΄176) πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε καμία περίπτωση δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεν συνεπάγεται επανεξέταση ή ανάκληση των ήδη εκδοθεισών διοικητικών πράξεων προαγωγής ή ένταξης, δε γεννά δικαιώματα αναδρομικών αποδοχών και δεν αφορά προσωπικό που έχει εξέλθει και διαγραφεί από τη δύναμη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος