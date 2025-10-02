Συνελήφθησαν 6 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (30-9-2025) σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης έξι διακινητές, εκ των οποίων 5 αλλοδαποί και 1 ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Δράμας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και να μεταφέρουν με το ένα εξ΄ αυτών, παράνομα στην ενδοχώρα, εννέα -9- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ακινητοποίησαν τα οχήματα και ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών επιβιβάστηκε στο δεύτερο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι άλλοι τρεις δράστες, προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψης, χωρίς να τα καταφέρουν.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Επιπλέον στην κατοχή του δράστη βρέθηκε μία συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης η οποία και κατασχέθηκε.

Στην τρίτη περίπτωση, το ίδιο μεσημέρι, σε οικισμό της Ξάνθης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αβδήρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρηματικά ποσά, τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου και Ξάνθης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.