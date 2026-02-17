Εξαιρετική δουλειά από τους Αμεσοδρασίτες της Θεσσαλονίκης - Δείτε την δραστηριότητα τους μέσα σε μόλις πέντε ημέρες

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του προσωπικού και του στόλου της αποσκοπεί στην διαρκή, στοχευμένη και εμφανή αστυνόμευση, προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ταχείας επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκληματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 10-02-2026 έως 14-02-2026, αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τρεις επιχειρησιακές δράσεις στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Καλαμαριάς και στις περιοχές Τούμπας, Τριανδρίας, Χαριλάου και Ανάληψης, κατά τις οποίες:

Ελέγχθησαν συνολικά (256) άτομα και (106) οχήματα,

Βεβαιώθηκαν (9) παραβάσεις ΚΟΚ,

Συνελήφθησαν (11) άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης) και (1) σουγιάς.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθόλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου:

Ελέγχθησαν συνολικά (460) άτομα και (136) οχήματα και

Συνελήφθησαν (21) άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.