Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (19-9-2025) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, 4 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο οδηγός – διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια αποβίβασε πλησίον οικισμού, τους μη νόμιμους μετανάστες και συνέχισε την πορεία του, αναπτύσσοντας εκ νέου ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά το όχημα μεταφοράς των μη νόμιμων μεταναστών εντοπίσθηκε σε επαρχιακή οδό να έχει προσκρούσει σε έτερο όχημα και ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Στη δεύτερη περίπτωση, μεσημβρινές ώρες, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και να μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά δέκα -10- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι -6- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.