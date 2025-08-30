Συνελήφθησαν 4 διακινητές από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν προχθες (28-8-2025) σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τέσσερις 4 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα σε αγροτική περιοχή, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας, εννέα -9- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, απογευματινές ώρες στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας σε συνεργασία με Αξιωματούχους της Frontex συνέλαβαν δύο διακινητές, διότι επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας, εννέα -9- μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το βράδυ σε οικισμό, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.