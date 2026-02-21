Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη, που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2026 το μεσημέρι σε περιοχή των Σερρών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ανήλικου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε σε ημεδαπό άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να του αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος ανήλικος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.