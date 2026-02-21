Συνελήφθη άντρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας

Συνελήφθη, στις 19-02-2026 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ναρκωτικών από τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

πέντε νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -710,3- γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους -61,4- γραμμαρίων,

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, σε βράχο, βάρους -4,7- γραμμαρίων,

-270- δισκία MDMA (ECSTASY) ,

-2- ζυγαριές και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.