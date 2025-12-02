Συνελήφθησαν 4 άτομα στη Μυτιλήνη, για την εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες

Συνελήφθησαν, στις 29-11-2025 στη Μυτιλήνη, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, τέσσερα (4) άτομα (22χρονος ημεδαπός, 44χρονη ημεδαπή, 76χρονος αλλοδαπός και 30χρονος ημεδαπός), κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, προ τριημέρου, οι προαναφερόμενοι δράστες ενέχονται από κοινού σε υπόθεση απόπειρας αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Γέρας.

Διαβάστε επίσης

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο 30χρονος παρέλαβε από την 44χρονη, το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ για αγορά ποσότητας ηρωίνης, εξαπατώντας την τελευταία.

Δύο (2) εκ των προαναφερόμενων δραστών (44χρονη και 76χρονος) εμπλέκονται σε υπόθεση ληστείας με θύμα τον 30χρονο, που έλαβε χώρα προχθές (29-11-2025) στη Μυτιλήνη.

Τις έρευνες συνέδραμε ουσιαστικά η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.