Συνελήφθησαν 4 άτομα κατηγορούμενα για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθησαν προχθες (30.12.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων,-3- αλλοδαποί (18χρονος ,21χρονος και ανήλικη) και 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη και καταπολέμηση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών , και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε προχθες το βράδυ έρευνα σε οικία σε περιοχή των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-74,9- γραμμάρια κοκαΐνης

Χρηματικό ποσό -140- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων

-4- αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.