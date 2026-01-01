PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθησαν 4 άτομα κατηγορούμενα για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

12:44 | 01/01/2026

Συνελήφθησαν προχθες (30.12.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων,-3- αλλοδαποί (18χρονος ,21χρονος και ανήλικη) και 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη και καταπολέμηση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών , και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε προχθες το βράδυ έρευνα  σε οικία σε περιοχή των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -74,9- γραμμάρια κοκαΐνης
  • Χρηματικό ποσό -140- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
  • -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων
  • -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών

Επίσης  συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης  για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης  Δίωξης  και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

