Οικογενειακή ατμόσφαιρα στην κοπή πίτας Αστυνομικού Τμήματος [ΒΙΝΤΕΟ]

Σε ζεστό και ιδιαίτερα οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος, αλλά και για την αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελούν καθημερινά οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Καραμανλής, εξήρε το υψηλό φρόνημα, την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος κλήθηκαν επανειλημμένα να αντιμετωπίσουν απαιτητικά περιστατικά, τα οποία έφεραν εις πέρας με επιτυχία, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, το οποίο –όπως υπογραμμίστηκε– λειτουργεί ως μια μεγάλη οικογένεια, αντιμετωπίζοντας συλλογικά τις καθημερινές προκλήσεις και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές για υγεία, δύναμη και μια δημιουργική χρονιά, με στόχο τη συνέχιση της προσφοράς προς την τοπική κοινωνία της Ξάνθης με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Τυχεροί της βραδιάς που κέρδισαν τα φλουριά ήταν:

• 1ο δώρο (Public δωροεπιταγή 150€) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Αστυνόμευσης, Αστυνόμο Β΄ Γεώργιος Μελικίδης στον οποίο παρέδωσε το δώρο ο Διοικητής του Α.Τ. Ξάνθης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Καραμανλής,

• 2ο δώρο (Step Sport δωροεπιταγή 150€ ): ΟΑρχιφύλακας Κωνσταντίνος Παπαβραμίδης στον οποίο το δώρο παρέδωσε ο Υποδιοικητής, Αστυνόμος Α΄ κ. Μιχαήλ Βασιλειάδης.

• 3ο δώρο (δύο τραπέζια τεσσάρων ατόμων στο κατάστημα «Γεύση και Πενιά»): Η Γραμματέας της Υπηρεσίας, Ανθυπαστυνόμος κ. Κωνσταντίνα Γατίδου στην οποία το δώρο παρέδωσε Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Αστυνόμευσης του ΑΤ Ξάνθης Αστυνόμος Β’ ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ

fonitisxanthis.gr