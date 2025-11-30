Συνελήφθησαν 4 άτομα για απόπειρα κλοπής τροχοφόρου

Συνελήφθησαν αμέσως τέσσερις (4) ανήλικοι ημεδαποί, χτες (29-11-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στην Άμφισσα, από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποπειράθηκαν, από κοινού, να αφαιρέσουν μία σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας αλλοδαπού, προκαλώντας φθορές σε αυτήν, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν από τους προστρέξαντες αστυνομικούς.

Επιπλέον, αναζητούνται για να συλληφθούν οι κηδεμόνες των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.