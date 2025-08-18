Συνελήφθησαν 3 διακινητές από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης

Συνελήφθησαν την 14 & 15-8-2025 σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, τρεις -3- διακινητές, εκ των οποίων δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στις 14 Αυγούστου το πρωί πλησίον οικισμού του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε -5- μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ο ημεδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα επτά -7- μη νόμιμους μετανάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, προχθες το μεσημέρι σε αγροτική οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ -8- μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, Τυχερού και Διδυμοτείχου.