Σύλληψη άντρα για ναρκωτικά στη Ραφήνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «TOBY» και «BRAT» προέβησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και πολυήμερης παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία διενεργήθηκαν δύο ταυτόχρονες νόμιμες έρευνες σε διαμερίσματα, παρουσία δικαστικών λειτουργών, στη Ραφήνα και στην Ηλιούπολη.

Στην περιοχή της Ραφήνας, εντοπίστηκε ο 23χρονος να εξέρχεται της οικίας του και σε σωματικό έλεγχο, βρέθηκε να κατέχει έναν (1) τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, μία (1) νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 2,73 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450€) ευρώ, καθώς και κλειδιά οικίας, τα οποία αντιστοιχούν σε διαμέρισμα στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του στη Ραφήνα, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «TOBY», όπου βρέθηκαν:

τρεις (3) πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων (4 γρ.),

μία (1) νάιλον συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους τριών γραμμαρίων και οκτώ δεκάτων του γραμμαρίου (3,8 γρ.),

ένα κουταλάκι με υπολείμματα κοκαΐνης,

μία (1) ζυγαριά ακριβείας,

δύο (2) συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

το χρηματικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων δεκαπέντε (1.915€) ευρώ και το χρηματικό ποσό των εξήντα (60£) λιρών Αγγλίας.

Στη συνέχεια, τα στελέχη ΠΟΔΙΝ και Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετέβησαν στην οικία της Ηλιούπολης και προέβησαν σε νόμιμη έρευνα, με την συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. «BRAT», κατά την οποία βρέθηκαν:

τριανταπέντε (35) αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) συνολικού μικτού βάρους τριάντα επτά γραμμαρίων και ενενήντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (37,91 γρ.),

ένα (1) σακουλάκι με κοκαΐνη μικτού βάρους δέκα γραμμαρίων και είκοσι έξι εκατοστών αυτού (10,26 γρ.),

ένα (1) πλαστικό δοχείο ανάμιξης που περιείχε κατεργασμένη κάνναβη καθαρού βάρους δεκαπέντε γραμμαρίων και δεκαεννέα εκατοστά του γραμμαρίου (15,19 γρ.),

δύο (2) νάιλον συσκευασίες στεγανοποίησης και μεταφοράς με υπολείμματα κάνναβης,

ένα (1) μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης,

ένας (1) σουγιάς με υπολείμματα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

ένα (1) πλαστικό δοχείο ανάμειξης με υπολείμματα ουσίας,

δύο (2) κενά φυσίγγια τσιγάρων,

μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος από νάιλον σακουλάκια επιμερισμού.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο 23χρονος χρησιμοποιούσε τις ανωτέρω οικίες ως χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους, ενώ η οικία στην περιοχή της Ηλιούπολης είναι μισθωμένη από έτερο ημεδαπό, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα. Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.