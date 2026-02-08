Συνελήφθησαν 3 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπής και οπλοκατοχής

Συνελήφθησαν προχθες (6 Φεβρουαρίου 2026) στη Ρόδο, τρεις ημεδαποί ηλικίας 27, 40 και 58 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, κλοπής και οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού:

α) Πρωινές ώρες, 40χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν -5,6- γραμμάρια κάνναβης και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα.

β) Απογευματινές ώρες, 27χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

-2- μαχαίρια με λάμες -15- και -19- εκατοστά, αντίστοιχα

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -5,3- γραμμαρίων

Θρυμματιστής κάνναβης

Κλοπιμαία

Από την εξέλιξη της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος πρωινές ώρες χθες παραβίασε Ιερό Ναό και αφαίρεσε έλαιο και πλήθος κεριών.

Παράλληλα, προχθες το μεσημέρι στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 58χρονο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν:

Κοκαΐνη βάρους -6,6- γρ. διαμοιρασμένη σε -7- μικροσυσκευασίες

-5- ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή

Πιστόλι «replica» με γεμιστήρα και -15- μεταλλικά σφαιρίδια

Αεροβόλο όπλο

Κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα)

-16- φυσίγγια

Σιδερογροθιά

Μαχαίρι (χατζάρα) με λάμα -37- εκατοστά

Μαχαίρι με λάμα -10,5- εκατοστά

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Οι ναρκωτικές ουσίες και όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.