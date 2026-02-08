Συνελήφθη 1 άτομο για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη

Συνελήφθη, προχθες (6.2.2026) το απόγευμα, στη Σπάρτη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 68χρονος ημεδαπός, με την αυτόφωρη διαδικασία για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα -4- άτομα, για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία από αμέλεια, ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Διαβάστε επίσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 12.1.2026 σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, εντοπίστηκε νεκρός 63χρονοος ημεδαπός σε αύλειο χώρο πατρικής του οικίας.

Την έρευνα είχε αναλάβει αρχικά το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, ωστόσο στο πλαίσιο συμπληρωματικής προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, προέκυψε ότι ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε άλλη οικία, για λογαριασμό εταιρείας 49χρονης ημεδαπής.

Σε βάρος της 49χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από την περαιτέρω προανάκριση προέκυψε ότι ακόμη -4- άτομα προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή ποινικών και αστικών ευθυνών.

Ειδικότερα, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό, η σορός τους 63χρονου μεταφέρθηκε με όχημα από το 68χρονο συγγενικό του πρόσωπο καθώς και -3- ακόμα άτομα στην πατρική του οικία, όπου τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο της κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι ο θάνατός του επήλθε στο σημείο αυτό, πλησίον της οικίας που λάμβαναν χώρα οι εργασίες.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.