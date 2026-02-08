Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω

Συνελήφθη προχθες (Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026) στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ένας 36χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες το μεσημέρι έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων και επισταμένη έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 36χρονο και ακολούθησε έρευνα σε κατοικία, δύο καταστήματα και Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν συνολικά:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -49- γραμμαρίων

Κατεργασμένη κάνναβη βάρους -9,3- γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Κινητό τηλέφωνο

Διαβάστε επίσης

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης – διακίνησης των ναρκωτικών.