Συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος

Από Αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, προχθες (12-09-2025) σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 29, 17 και 19 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, από την ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο περιπολίων για την αντιμετώπιση ενεργειών που οδηγούν στη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος, εντός του οποίου υπήρχε μεγάλος όγκος στερεών αντικειμένων, που προερχόταν από απορρίψεις μπαζοαπορριμάτων ανακαινίσεων κα άλλων αποβλήτων, δημιουργώντας εστία μόλυνσης, αλλά και κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί έθεσαν το χώρο σε διακριτική παρακολούθηση και εντόπισαν Ι.Χ. Φορτηγό, με οδηγό τον 29χρονο, να προβαίνει με τη βοήθεια των άλλων δύο ανωτέρω ατόμων στην απόρριψη στερεών αποβλήτων. Άμεσα οι αστυνομικοί, ακινητοποιήσαν τα άτομα και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν (13) νάιλον σακούλες μπαζών καθώς και σωληνώσεις που δεν πρόλαβαν να απορρίψουν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.