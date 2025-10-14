Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών στην Κέρκυρα

Τρεις συλλήψεις, σε ισάριθμες υποθέσεις, πραγματοποιήθηκαν, το τελευταίο 48ωρο, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε δύο περιπτώσεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 24 και 19 ετών και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), προχώρησαν στη σύλληψη 57χρονου ημεδαπού, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.